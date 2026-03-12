Cambio en el rostro de Galilea Montijo genera reacciones tras su regreso al programa ‘Hoy’

La conductora Galilea Montijo llamó la atención de los espectadores luego de reaparecer en el programa ‘Hoy’ tras varias semanas de ausencia. Su regreso al matutino de Televisa generó comentarios en redes sociales debido a que algunos televidentes notaron cambios en su rostro.

De acuerdo con versiones difundidas en programas y cuentas especializadas en espectáculos, la presentadora podría haberse sometido recientemente a algún procedimiento estético. Durante la transmisión, varios usuarios señalaron que el rostro de la conductora lucía ligeramente inflamado, lo que desató especulaciones entre el público.

Algunos comentaristas del medio del espectáculo señalaron que estos cambios podrían corresponder a los primeros días de recuperación tras un tratamiento facial, etapa en la que es común presentar hinchazón temporal antes de que el resultado final sea visible.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores defendieron a la conductora y señalaron que los cambios podrían ser momentáneos, otros usuarios comentaron sobre su apariencia y compararon su imagen con la de otras figuras del espectáculo.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha realizado declaraciones públicas sobre las especulaciones. La conductora continúa formando parte del equipo del programa ‘Hoy’, mientras el tema sigue generando conversación entre los seguidores del entretenimiento.