ASEGURAN BODEGA HUACHICOLERA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ; HALLAN 185 CONTENEDORES CON COMBUSTIBL

Autoridades federales aseguraron una bodega presuntamente utilizada para almacenar combustible robado en la comunidad de San Pedro La Hortaliza, en Almoloya de Juárez, ubicada a un costado de la carretera Toluca–Zitácuaro.

De acuerdo con reportes de seguridad, durante el cateo realizado en el inmueble fueron localizados 185 contenedores con combustible o hidrocarburos, lo que derivó en el aseguramiento del predio, el cual quedó sellado con la leyenda “Inmueble Asegurado” como parte de una carpeta de investigación federal.

Entre lo encontrado se contabilizaron 173 bidones con capacidad de entre 50 y 60 litros, además de cuatro contenedores de mil litros y ocho tambos de 200 litros, presuntamente utilizados para almacenar el combustible que sería comercializado de manera ilegal.

Tras concluir las diligencias, las autoridades se retiraron del lugar, mientras elementos de la Policía Municipal de Almoloya de Juárez quedaron a cargo de la vigilancia del inmueble, resguardando el perímetro como parte de las investigaciones.

El caso forma parte de las acciones para combatir el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, delito conocido como “huachicoleo”.