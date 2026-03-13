Monreal señala que Gobernación dialoga con PT y PVEM sobre el Plan B electoral

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la Secretaría de Gobernación mantiene conversaciones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en torno al llamado Plan B de la reforma electoral.

El legislador explicó que, durante una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el diputado Ignacio Mier, se intercambiaron posturas sobre la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal indicó que, según lo comentado en el encuentro, la titular de Gobernación estaría dialogando con ambas fuerzas políticas para buscar puntos de coincidencia.

El objetivo de estas conversaciones, explicó, sería construir un consenso que permita el acompañamiento legislativo de Morena, PT y PVEM en la discusión de la iniciativa.

El diputado señaló que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas continuará en los próximos días dentro del proceso legislativo relacionado con la reforma electoral.