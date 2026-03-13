Isaac del Toro recupera el liderato en la Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a colocarse como líder de la clasificación general de la Tirreno-Adriático tras finalizar en segundo lugar en la quinta etapa de la competencia. El corredor del equipo UAE Team Emirates completó la jornada con un desempeño sólido que le permitió recuperar la maglia azzurra.

La etapa fue ganada por el danés Michael Valgren, del equipo Education First, quien cruzó la meta con un tiempo de 4:43:33 horas después de recorrer los 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio. Del Toro llegó poco después en la segunda posición, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson completó el podio de la jornada.

Durante la etapa, el mexicano sostuvo una intensa disputa con el italiano Giulio Pellizzari, quien había tomado el liderato en la jornada anterior. En las rampas del Santuario del Beato Sante, Del Toro logró imponer su ritmo y recuperar terreno, lo que le permitió regresar a la cima de la clasificación general.

Con este resultado, el ciclista originario de Ensenada amplió su ventaja a 23 segundos sobre Pellizzari, mientras que Matteo Jorgenson se ubica a 34 segundos y el esloveno Primož Roglič a 44 segundos del líder.

De cara a la etapa seis, considerada la jornada reina de la carrera, Del Toro buscará consolidar su ventaja en el recorrido de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino, una etapa clave para definir al ganador de la llamada “Carrera de los Dos Mares”.