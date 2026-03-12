TOLUCA CAE 3-2 ANTE SAN DIEGO EN LA CONCACAF; DIABLOS DEJAN VIVA LA SERIE

Los Diablos Rojos del Toluca cayeron 3-2 ante San Diego FC en el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en un duelo intenso marcado por la lesión de Marcel Ruiz y dos expulsiones del conjunto californiano.

El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed tomó la ventaja temprano en el encuentro. Al minuto 15, Jesús Gallardo abrió el marcador desde el punto penal con un potente disparo de zurda, luego de una falta dentro del área sobre Marcel Ruiz.

Sin embargo, pese a quedarse con un jugador menos tras la expulsión de Marcus Ingvarsten, San Diego logró reaccionar. Al minuto 32, David Vazquez empató el encuentro y, al inicio del segundo tiempo, volvió a marcar para el 2-1. Poco después, Anders Dreyer amplió la ventaja para los locales con el 3-1.

Toluca intentó reaccionar en la recta final y logró acortar distancias. Helinho anotó el 3-2 al minuto 89 desde el manchón penal, tras una mano dentro del área que también derivó en la expulsión de Manu Duah.

A pesar de la derrota, los Diablos mantienen vivas sus aspiraciones en la serie gracias a los dos goles como visitante, por lo que buscarán remontar en el partido de vuelta con el respaldo de su afición en el estadio Nemesio Diez.