#TEPIC | DETONACIONES EN LA COLONIA SANTA FE EN MOVILIZA A LAS CORPORACIONES POLICIACAS

Reciente:

Más de :

Destacadas:

SE REÚNE GARCÍA HARFUCH CON EL DIRECTOR DE LA DEA EN WASHINGTON

17 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Estas acciones se realizan con el objetivo de mantener y ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad. El titular de la …

“En revisión del T-MEC, mantenemos cabeza fría y firmeza”: Ebrard

17 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La semana pasada, Ebrard afirmó que México llegaría con poder de negociación a la revisión del T-MEC. El secretario de Economía mexicano, …

Inaugura Sheinbaum segundo tramo del viaducto elevado de Tijuana, BC

17 marzo, 2026
Destacado, Nacional

El Viaducto consta de 11.4 kilómetros y su construcción contempló una inversión de 14 mil mdp y la creación de 6440 empleos …

Entrega Mara Lezama nuevo tomógrafo simulador al Hospital de Oncología de Chetumal

17 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El equipo de última generación con tecnología de 32 cortes y visión 3D permitirá tratamientos más precisos contra el cáncer. La instalación …

Pone en marcha Clara Brugada Campaña “Chichihualli”

17 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Se busca realizar en CDMX durante 2026 y 2027 un total de un millón de mastografías. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Fortalecen en Benito Juárez seguridad en espacios deportivos con capacitación en primeros auxilios

17 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-El Gobierno de Luis Mendoza ha reiterado que el deporte es una parte fundamental de la vida comunitaria en Benito Juárez. Como …

GEM y ayuntamiento de Toluca refuerzan coordinación en materia de seguridad: Horacio Duarte

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Reconoció el trabajo de Ricardo Moreno Bastida por reuniones de seguridad con municipios vecinos para fortalecer la estrategia metropolitana. El secretario general …

Entrega Delfina Gómez puente peatonal “Neftalí”, uniendo Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión de 6.4 mdp se brindará un paso seguro sobre el canal de La Compañía para más de 25 mil …

Alista Secretaría del Trabajo cuatro Ferias del Empleo durante marzo en Edoméx

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Las ferias se realizarán en los municipios de Valle de Chalco, Lerma, Tepotzotlán y Tenango del Valle. Con el objetivo de acercar …

Celebra Paty Zarza 70° aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora y la presidenta nacional de CANACINTRA destacaron su aportación a la formación de profesionales y al desarrollo del país. Con …

Invita Ricardo Moreno a disfrutar del festival “PrimaverArte 2026”

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Del 17 al 22 de marzo, el corazón de la capital se llenará de música, danza, teatro y exposiciones con entrada libre. …

Reconoce Ramírez Ponce jornada de limpieza de Profepa en el río Lerma

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. …

Fortalece Ana Muñiz la economía de San Mateo Atenco con “Ruta del Calzado”

17 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La exposición y venta de calzado artesanal llega a Huixquilucan y estará disponible en la explanada hasta el próximo domingo 22 de …

Multa millonaria para Chelsea, pagará 14.3 mdd

17 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-Además sufrirá el veto de fichajes en la Premier League por infringir normas financieras. El equipo Chelsea recibió multas por un total …

Sorprende Danna al interpretar “La gata bajo la lluvia” en el Vive Latino 2026

17 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-La cantante dejó al público con un grato sabor de boca después de la interpretación del clásico de Rocío Dúrcal. La cantante …

ALERTA BANXICO DE INCERTIDUMBRE POR REVISIÓN DEL T-MEC

13 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

La revisión del T-MEC podría afectar las perspectivas de crecimiento para este año en curso, señaló el Banco de México. El Banco …

SeMujeres tendrá en 2026 1001 Centros LIBRE: Citlalli Hernández

13 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El modelo ha atendido a 446 mil 438 mujeres y ha ofrecido 930 mil 697 servicios La secretaria de las Mujeres, Citlalli …

Plan B de la Reforma Electoral busca disminuir privilegios en Congresos locales: Sheinbaum

13 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Con este plan se estima un ahorro aproximado de 4 mil mdp que se destinarán directamente a los estados y municipios La …

Inaugura Mara Lezama el 4º Encuentro Nacional de Unidades de Derechos Humanos

13 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Destacó que este encuentro permitirá dialogar e intercambiar experiencias entre las y los magistrados y juezas y jueces del país. “En Quintana …

Presenta Clara Brugada Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial de Fútbol

13 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno capitalino y la Unicef para proteger los derechos de las infancias. La …

Inician actividades de desarme en la alcaldía Gustavo A. Madero

13 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-El canje de armas se realiza a cambio de un apoyo económico que las personas pueden utilizar libremente para atender sus gustos …

UAEMéx se une al INEA para la cruzada nacional de alfabetización: Paty Zarza

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La rectora destacó que las instituciones de educación superior pueden hacer efectivo el derecho al conocimiento para todas y todos. El llamado …

Edoméx registró la menor incidencia en extorsión en los últimos ocho años

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Destaca la Fiscalía mexiquense una tendencia a la baja de este ilícito; en 2025 cerró con una disminución del 37% en comparación …

Partidos podrían enfrentar un alto costo político por frenar la Reforma Electoral: Horacio Duarte

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Opinó que algunos partidos aliados de Morena estarían cometiendo un error al oponerse a la iniciativa. Para el secretario general de Gobierno …

UAEMéx impulsa diálogo para fortalecer al sector mezcalero mexiquense

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el 12º Foro Regional de Agave y Mezcal Mexiquense, especialistas, productores y autoridades analizaron los desafíos y oportunidades. En el municipio …

Toluca registra reducción histórica de delitos de alto impacto: Ricardo Moreno

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Destaca también la disminución del 72.7% en robo de vehículo, resultado del trabajo coordinado y los operativos permanentes. El alcalde Ricardo Moreno …

Zinacantepec se encuentra entre los municipios con mejor desempeño en Edoméx: Manuel Vilchis

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Recibió el municipio el reconocimiento de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal por transparencia y eficiencia. Como resultado de una gestión basada …

San Mateo Atenco es un referente en igualdad de género y empoderamiento femenino

13 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-El municipio ha implementado políticas transversales que garantizan derechos, seguridad y autonomía económica para las mujeres. Con la convicción de construir un …

“En Cadillac escuchan y valoran mis opiniones”: Checo Pérez

13 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-El mexicano señala que se siente apreciado, por lo que trabajará para que el equipo muestre progreso a lo largo de la …

K-pop Demon Hunters tendrá segunda parte

13 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-La secuela de la cinta será nuevamente dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Netflix lo hizo de nuevo, confirma la producción …

GREMIO GASOLINERO RENUEVA PACTO PARA MANTENER PRECIO DE GASOLINA EN MÉXICO

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Señalaron la importancia de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. En el marco …

“México llega con poder de negociación a revisión del T-MEC”: Ebrard

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México llega con poder …

Diputados rechazan la Reforma Electoral de Sheinbaum

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Morena no logró reunir el respaldo necesario de otras fuerzas políticas para aprobar la reforma. La reforma electoral impulsada por la presidenta …

Inaugura Samuel García foro de semiconductores México-EUA

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Nuevo León un gobierno proempresa; cuenta con la industria, el talento, la infraestructura, luz, agua y seguridad necesarios para las inversiones . …

Enciende Clara Brugada mosaicos luminosos en el Zócalo

12 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La CDMX avanza en la construcción de una ciudad feminista con políticas orientadas a garantizar la igualdad y ejercicio de los derechos …

Recupera Coyoacán valor histórico de barda perimetral del Estadio Azteca

12 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Los trabajos de mejora de la infraestructura seguirán permanentemente tras el término del Mundial. La alcaldía Coyoacán realiza trabajos de mantenimiento y …

Anuncia Delfina Gómez inversión de 145 mdd de Bajaj en Edoméx

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La empresa instalará una nueva planta armadora en Toluca, cuyo proyecto generará 2 mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos.-Edoméx se …

Emite GEM recomendaciones ante aumento de temperatura en la entidad

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Sugiere mantenerse hidratado y evitar pasar mucho tiempo bajo los rayos directos del sol; si presenta malestar, acudir al médico de inmediato. …

Reconoce Delfina Gómez labor del personal de seguridad que participó en el 8M

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

Refrenda su compromiso de un gobierno abierto que escucha y atiende las demandas de las mujeres. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció …

Promueve UAEMéx bienestar y autoconocimiento mediante diálogos

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se busca fortalecer la vida universitaria a través de la construcción de comunidades más conscientes. Con el objetivo de fomentar un desarrollo …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.