Presidente celebra triunfo de la voluntad ciudadana en elecciones intermedias

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las y los ciudadanos por haber participado, a través de la emisión de su voto, en las elecciones 2021, las cuales dijo que fueron limpias y libres “como no sucedía en otros tiempos”.

“Eso es lo que tenemos que celebrar y lo que nos debe dar mucho gusto, el que la gente participe y que se haga un hábito la democracia. Me siento muy satisfecho. (…) Esto es resultado de la participación consciente, libre, de los ciudadanos. (…) Entre todos los mexicanos pasamos esa prueba para dejar de manifiesto que queremos vivir en libertad y con democracia, sin violencia”, enfatizó.

Sostuvo que “se reafirmó el camino hacia la democracia. Eso es fundamental, el que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica. Ayer se dio un paso importantísimo. Es una elección histórica, ha habido pocas elecciones como las de ayer”.

“Lo que más me apuraba era que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia, eso era lo que más me importaba y estuvimos muy pendientes para evitar la violencia para dar garantías a la gente para salir a votar sin temor. Si a eso se le añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pueden imaginarse que estoy feliz, feliz, feliz”, dijo hoy en conferencia de prensa.

López Obrador también celebró que hasta podrían tener una mayor cantidad de diputados con respecto a la elección pasada.

“Regresando al tema de la Cámara, miren, así está, son 300 distritos de mayoría; Morena 65, solo, y con la alianza de Morena, el Verde y el PT, 118. ¿Me van a ayudar a hacer la cuenta? 183 de 300, más uno, 184 de 300, 61 por ciento, para tener mayoría calificada es 66 (por ciento), entonces esto posiblemente sea más de lo que teníamos”, festejó.

El mandatario recordó que la vía electoral es la mejor forma para solventar diferencias, y aseguró que el Estado no intervino en las elecciones.

“Pero lo más importante de todo, es que el debate que se trae, y que vamos a seguir dando, y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral, que sea el pueblo el que decida, por eso le agradezco mucho a todos los que participaron, había colas en las casillas, independientemente de por cuál partido votaron, el hecho de ir a participar es muchísimo mejor que ir a resolver las cosas con la violencia”, destacó.

Sobre los resultados en la Ciudad de México, el mandatario aseguró que la derrota de Morena se debió a la “guerra sucia“ y “propaganda en contra, día y noche”.

Aunque también, dijo, el partido debe trabajar más con la gente para recuperar el tiempo perdido.

“Todo esto va a superarse con más información, con más orientación, con más concientización, con más trabajo de organización. Se puede. Pero si ustedes hacen un balance de las 32 entidades federativas, yo creo que 20 votaron por continuar con la transformación”, dijo. “Eso nunca se había logrado en una elección intermedia”.