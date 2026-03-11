Analiza en el IEEM los desafíos para mujeres en la vida política

-Pulido Gómez advirtió que, para las mujeres que participan en la vida pública, el abuso digital se ha convertido en un mecanismo de marginación.

“El sentido del 8 de marzo es visibilizar, nombrar y amplificar para cambiar el paradigma”, aseguró la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Amalia Pulido Gómez, al dar la bienvenida a la Conferencia Magistral Mujeres en política: retos en el ejercicio de sus derechos político-electorales impartida por Leticia Bonifaz Alfonso, experta en Derechos Humanos e Igualdad de Género, y exintegrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contrala Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Pulido Gómez advirtió que, para las mujeres que participan en la vida pública, el abuso digital se ha convertido en un mecanismo de marginación.



Puntualizó que este puede iniciar con mensajes y escalar hasta campañas de odio, y sus efectos se reflejan en la autocensura, discriminación laboral e incluso agresiones fuera de las pantallas. Subrayó que lo digital es real y que la democracia no puede sostener el silencio de las mujeres.



Destacó que en México las experiencias de sobrevivientes de violencia contra las mujeres se han transformado en avances y regulación, como el caso de Olimpia Coral Melo, quien a partir de su experiencia impulsó el reconocimiento de la violencia digital en la legislación a través de la ley que hoy lleva su nombre.



La consejera electoral Patricia Lozano Sanabria presentó a la ponente y resaltó la amplia trayectoria de Leticia Bonifaz Alonso, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ha impartido cátedra por más de tres décadas. Bonifaz Alfonso reflexionó que, aunque se han logrado avances en la participación política de las mujeres, aún es necesario consolidarlos.



Señaló que progresos como la paridad en los espacios de poder son resultado, tanto de cambios legales como de las luchas sociales impulsadas por las propias mujeres.



Advirtió que estos logros han tenido retrocesos por decisiones impulsadas desde ciertos regímenes políticos. La experta agregó que la presencia de más mujeres en cargos públicos no asegura por sí misma una transformación.



Explicó que llegar a puestos de decisión debe ir acompañado de agendas que impulsen la igualdad y condiciones reales de participación, pues aún persisten desigualdades relacionadas con las tareas de cuidado, los estereotipos y la violencia política. Finalmente, añadió que la lucha por la igualdad tiene dos objetivos: garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad y construir una vida libre de violencia.