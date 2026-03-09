Con nuevos parques deportivos y senderos se transforma el espacio público en Edoméx

-A través de los programas de Obra Pública y Caminemos Seguras se consolidan espacios públicos y entornos urbanos viales inclusivos, iluminados y equipados.

Para el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, la recuperación del espacio público con perspectiva de género es una forma de devolver a las mujeres su derecho a la ciudad. Con una visión humanista, esta estrategia se materializa a través de los programas de Obra Pública y Caminemos Seguras.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, y mediante la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), la administración estatal impulsa proyectos estratégicos para que, en este “2026, Año de las Obras en Edoméx”, las mexiquenses puedan transitar y disfrutar plenamente de sus comunidades y actividades cotidianas.



“Por fin se puede tener un espacio para nosotras. Y más que nada, pues, como lo mencioné, la seguridad hacia las mujeres, incluso hasta para el baño, porque en el campo donde estábamos antes, los baños eran los árboles”, expresó Ariadna Vega Méndez, integrante del equipo femenil de sóftbol de Apaxco.



Los nuevos parques y parques deportivos incorporan iluminación y diseños de paisaje abiertos que mejoran la percepción de seguridad y favorecen la convivencia. Estos espacios están pensados para todas las mujeres: deportistas, personas con discapacidad y quienes realizan labores de cuidado acompañadas de niñas, niños o personas adultas mayores, garantizando entornos dignos, accesibles y protegidos.



El mejoramiento urbano vial mediante el programa Caminemos Seguras es otro de los ejes de esta estrategia que la Sedui, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, implementa en avenidas y calles de los 11 municipios con alerta de violencia de género.



Con la instalación de luminarias, ampliación de banquetas, señalética clara y sistemas de videovigilancia con botones de alerta, el Gobierno del Estado de México busca que las mujeres puedan caminar hacia su trabajo, escuela o transporte público y regresar a sus hogares con mayor confianza.



En este Día Internacional de la Mujer, la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez destaca avances en la recuperación del espacio público con enfoque de género, con el objetivo de construir ciudades más seguras, accesibles y amigables para todas las mujeres del Estado de México.