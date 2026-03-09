Expo Mujer reúne a emprendedoras y promueve igualdad en Zinacantepec

-Este evento reunió a decenas de mujeres del municipio en un espacio de encuentro, capacitación y reconocimiento.

Con el objetivo de promover el emprendimiento femenino, generar espacios de aprendizaje y fomentar la reflexión sobre la igualdad de derechos, el gobierno municipal de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, a través del Sistema DIF municipal, realizó la Expo Mujer Zinacantepec en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Este evento reunió a decenas de mujeres del municipio en un espacio de encuentro, capacitación y reconocimiento, donde se llevaron a cabo talleres, pláticas informativas y la instalación de stands de mujeres emprendedoras, quienes presentaron productos y proyectos impulsados con talento, creatividad y esfuerzo desde sus comunidades.

Vilchis Viveros, acompañado por la presidenta del DIF, Jessica Ríos Lara, destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la autonomía económica de las mujeres y visibilizar su aportación al desarrollo social y productivo del municipio.

Subrayó que el 8 de marzo no debe entenderse únicamente como una fecha conmemorativa, sino como un momento para reflexionar sobre los avances y los retos pendientes en materia de igualdad, respeto y oportunidades para las mujeres.

Enfatizó que el gobierno municipal mantiene el compromiso de impulsar políticas públicas y programas que fortalezcan el papel de las mujeres en la vida comunitaria, así como de abrir más espacios para su participación, capacitación y crecimiento.

Finalmente, Vilchis Viveros reiteró que en Zinacantepec se continuará trabajando para reconocer y fortalecer el papel fundamental de las mujeres en la transformación y desarrollo del municipio, mediante acciones que promuevan su bienestar, su autonomía y su plena participación en la sociedad.

Durante la celebración por el Día Internacional de la Mujer, en Zinacantepec reconocimos a ocho mujeres destacadas de nuestro municipio por su trabajo, trayectoria y el impacto positivo que generan en nuestra comunidad.

Además, vecinas y vecinos pudieron disfrutar de una feria de emprendimiento, donde mujeres emprendedoras compartieron su talento y esfuerzo, demostrando que cuando las mujeres tienen oportunidades, toda la sociedad avanza.

