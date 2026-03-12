VECINOS SOFOCAN INCENDIO CON CUBETAS EN NICOLÁS ROMERO EDOMEX

Habitantes de la colonia San José, en Nicolás Romero, Estado de México, lograron sofocar un fuerte incendio que amenazaba con extenderse hacia el refugio animal #Citlalli, donde se resguardan decenas de perros.

De acuerdo con vecinos de la zona, el fuego comenzó a propagarse rápidamente, por lo que los propios habitantes salieron con cubetas de agua para intentar controlarlo, evitando que las llamas alcanzaran el refugio y pusieran en riesgo a los animales.

Testigos señalaron que bomberos de Atizapán acudieron para apoyar en la emergencia, mientras que habitantes afirmaron que los servicios de emergencia de Nicolás Romero no llegaron al lugar durante el incidente.

Finalmente, gracias a la intervención de los vecinos y el apoyo de cuerpos de emergencia, el incendio pudo ser controlado antes de que causara mayores daños.