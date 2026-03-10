“MÉXICO NO PERMITIRÁ QUE TROPAS O ARMAMENTO ENTREN DESDE EUA”: SHEINBAUM

-Solicitó que el gobierno de EUA detenga la entrada de armas ilegales a México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no permitirá el ingreso de tropas al país; además, pidió a Washington frenar el tráfico de armas que abastece a los cárteles.

La respuesta se dio tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien señaló a México como epicentro de la violencia del narcotráfico.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no porque es la verdad, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no. Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional”, advirtió.

La mandataria federal hizo un llamado a Estados Unidos para detener el tráfico de armas ilegales, ya que la delincuencia organizada tiene el 75 por ciento de armamento de dicho país.

“A lo que decimos que sí necesitamos su “apoyo o ayuda”, es para detener la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades. Entonces eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, afirmó.

