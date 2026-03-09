Reporta GEM saldo blanco en movilizaciones del 8M

-Autoridades acompañaron a colectivas feministas, además de recibir los pliegos petitorios.

El Gobierno del Estado de México reporta saldo blanco tras las movilizaciones realizadas en el territorio mexiquense con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde participaron más de 9 mil 700 mujeres.



Con el objetivo de brindar acompañamiento y garantizar la seguridad, el derecho a la libre manifestación y el respeto a los derechos humanos, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó el despliegue operativo de la Policía de Género y la instalación de un puesto de mando interinstitucional en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, sede Toluca y Ecatepec.



Se registraron movilizaciones en Otzolotepec, Acambay, Tepetlixpa, Ixtapaluca, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Zumpango, Atlautla, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, San Mateo Atenco, Lerma, Tejupilco, Teotihuacán, Santiago Tianguistenco y Toluca; en este último se reportó el mayor número de participantes, con 6 mil 042 asistentes.



La Secretaría General de Gobierno mantuvo monitoreo permanente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de las Mujeres, quienes además desplegaron “Brigadas Violeta”, integradas por personal femenino capacitado para resguardar la integridad de organizaciones y colectivas feministas.



Protección Civil del Edoméx y el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) desplegaron elementos y ambulancias para atender posibles emergencias durante las manifestaciones.



Además, integrantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), otorgaron acompañamiento en los contingentes para cuidar los derechos de las y los menores de edad que participaron.



Los pliegos petitorios de las colectivas feministas fueron recibidos por personal de la Secretaría General de Gobierno, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México brindó servicios de atención y acompañamiento a las mujeres que asistieron.



Cabe señalar que se mantuvo coordinación y comunicación permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).



Como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, también se realizaron actividades deportivas y culturales en municipios como Jilotepec, Temoaya, Ixtlahuaca, Timilpan y Atlacomulco.



El Gobierno del Estado de México reitera su compromiso de construir una entidad donde siempre sea Tiempo de Mujeres, con mayores oportunidades, acceso a la justicia y una vida libre de violencias.