“En México se trabaja para que derechos y justicia sean palpables para las mujeres”: Citlalli Hernández

-La tarea de transformar la vida de las mujeres no recae en una sola Secretaría, sino que corresponde a todo el Estado mexicano.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una histórica ceremonia conmemorativa en Campo Marte para reconocer la trayectoria de mujeres militares y de mujeres de diversos sectores que han dedicado su vida al servicio de la nación; a lo largo del mes se reconocerá también el trabajo de otras mujeres provenientes de diversos ámbitos de la vida pública.



La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó el cambio profundo que vive el país, gracias al cual, dijo, hoy los derechos de las mexicanas deben ser salvaguardados por todo el aparato del Estado.



“Lo más importante del tiempo que vivimos hoy es que la tarea de transformar la vida de las mujeres no es solo la de una Secretaría de Estado, sino la de todo el Estado mexicano asumiendo el principio constitucional de garantizar igualdad sustantiva, de prevenir, atender y combatir las violencias en contra de las mujeres”, señaló.



Hernández Mora destacó el papel fundamental de las mujeres a lo largo de la historia. “Me resulta importante visibilizar cómo las mujeres mexicanas hemos estado presentes en cada momento decisivo de nuestra historia, incluso cuando la misma historia tardó en escribirlo. Con la llegada de nuestra presidenta ha llegado también la existencia de quienes abrieron camino para nosotras”, expresó.



La funcionaria subrayó también que, gracias al trabajo de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, “hoy las mexicanas sabemos que podemos ser gobernadoras, secretarias, presidentas, soldadas, generalas, capitanas y, después de 200 años de historia, Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas”. Subrayó también que hoy todo el aparato del Estado tiene el mandato de salvaguardar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.



Dirigiéndose a las integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, la secretaria enfatizó: “Su presencia está cambiando la idea de lo que una mujer puede ser; ustedes están representando el anhelo de alguna niña que hoy tiene más certeza que cuando nosotras fuimos niñas, que puede ser lo que quiera ser. La lucha por la igualdad tiene muchas trincheras y la historia de este país también se está escribiendo con su valentía”.



En el acto conmemorativo se entregaron reconocimientos a mujeres de diversos rangos, desde alumnas hasta generalas, así como a destacadas figuras de la sociedad civil, en un mensaje de unidad y justicia social destacando que los derechos de las mexicanas están hoy en el centro de la vida pública.