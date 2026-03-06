Álvarez Máynez descarta buscar candidatura en CDMX, Edomex o Zacatecas

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que no tiene contemplado buscar una candidatura para los próximos procesos electorales, ya sea en la Ciudad de México, el Estado de México o Zacatecas.

El dirigente señaló que su enfoque actual está centrado en fortalecer el proyecto político del partido y en el trabajo colectivo que realiza dentro de la organización.

Álvarez Máynez expresó que, al ocupar una posición de coordinación dentro del movimiento, considera que no sería adecuado impulsar una aspiración personal en este momento.

“Cuando eres coordinador de un proyecto colectivo, mal te ves construyendo un proyecto propio”, expresó el líder político al referirse a la posibilidad de competir por un cargo de elección.

Con estas declaraciones, el dirigente reiteró que su prioridad se mantiene en la consolidación del proyecto político de Movimiento Ciudadano rumbo a los próximos procesos electorales.