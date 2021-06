AMLO reprocha que EUA no tomó en serio su petición sobre financiamiento a MCCI

El mandatario insistió en que es indebido que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a organizaciones como MCCI, “más en tiempos electorales, no tiene que hacerse, es una intromisión a la vida pública de nuestro país”, subrayó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que el gobierno de Estados Unidos no tomó en serio su petición de no financiar a organizaciones políticas opositoras a su gobierno, en referencia a la ayuda económica que la agencia USAID ha dado a la agrupación mexicana Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) dirigida por el empresario Claudio X. González.

“Sí se está viendo, es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que ya no estén financiando a grupos políticos de México.

“Y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo, se tiene que ser respetuosos de la independencia de los países de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos a principios de mayo en protesta por al financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por 50 millones de pesos, a la organización MCCI y que es crítica con su administración, dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente acusó intervencionismo estadunidense en la política mexicana debido al perfil opositor de MCCI y de que el empresario Claudio X. González ha liderado el bloque opositor hacia el gobierno en estas elecciones.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador fue consultado sobre si ya había recibido respuesta de Estados Unidos a su petición, a lo que respondió:

“La estamos esperando, te refieres al financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión u organizaciones que participan en política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio”.

En su queja el primer mandatario sostuvo que es indebido, que el gobierno de Estados Unidos entregué dinero a estas organizaciones, “más en tiempos electorales, no tiene qué hacerse, es una intromisión a la vida pública de nuestro país”.