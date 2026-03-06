Clara Brugada presenta obras de transformación en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

-Destacó la realización de obras hidráulicas integrales, que incluyen nuevos colectores, cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, regresó al pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, para cumplir compromisos adquiridos con habitantes de esta comunidad en la jornada Casa por Casa realizada el año pasado, con acciones de mejoramiento urbano, rescate de la identidad del pueblo originario, obras hidráulicas, fortalecimiento de la seguridad y apoyo a la vida comunitaria.



Como parte de su visita, la mandataria inició un recorrido por el Mercado de San Gregorio Atlapulco, donde supervisó la instalación de un sistema de captación pluvial que permitirá aprovechar el agua de lluvia y reducir el consumo del suministro de la red.



Asimismo, destacó la importancia de fortalecer estos espacios, que forman parte fundamental de la vida económica y social de los pueblos originarios.



Señaló que este tipo de acciones forma parte de una estrategia para promover el uso sustentable del vital líquido en la ciudad.



Brugada inauguró un módulo de seguridad, como parte de las acciones para fortalecer la presencia policial y mejorar la atención a la población.



El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, agradeció a las y los habitantes del pueblo de San Gregorio por la recepción y por hacer equipo con la policía capitalina, además de reconocer el respaldo de la Jefa de Gobierno para fortalecer las acciones de seguridad en esta comunidad.



Informó que se incrementó el número de cuadrantes y el estado de fuerza en la zona, con 36 policías desplegados en tres turnos y seis patrullas asignadas exclusivamente para atender a la población.



Detalló que, como parte de la estrategia de proximidad, se han realizado más de 7600 visitas domiciliarias, además del retiro de vehículos en estado de abandono y acciones permanentes para prevenir delitos y atender las necesidades de la comunidad.



La alcaldesa en Xochimilco, Circe Camacho Bastida, reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de la ciudad en el pueblo de San Gregorio Atlapulco y señaló que las acciones impulsadas por la administración capitalina han permitido transformar y visibilizar nuevamente a esta comunidad que durante años permaneció en el abandono.



Destacó que, gracias a la intervención del gobierno capitalino, hoy las y los habitantes observan cambios significativos en su entorno, resultado del trabajo coordinado para mejorar las condiciones del pueblo y fortalecer su desarrollo.