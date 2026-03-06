Retiran en la alcaldía Iztacalco 53 toneladas de basura en Canal de Rio Churubusco

-Tras la limpieza del sitio, autoridades de Iztacalco y de Iztapalapa acordaron mantener la coordinación.

Autoridades de la alcaldía Iztacalco, en coordinación con el Gobierno central y de alcaldía Iztapalapa, retiraron 53 toneladas de residuos acumulados en un tiradero a cielo abierto que se había formado en el cruce de avenida Apatlaco y Canal de Río Churubusco, en la colonia Zapata Vela.



Este operativo se realizó en la zona limítrofe con la alcaldía Iztapalapa, luego de que vecinos denunciaron en redes sociales la acumulación de desechos y las malas condiciones sanitarias en el área.



Durante la jornada, cuadrillas de limpieza realizaron trabajos para retirar basura, escombros y objetos abandonados que ocupaban parte del espacio público.



En las labores participaron trabajadores de Servicios Urbanos, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana de Iztacalco, además de elementos de diversas dependencias de Iztapalapa.



Tras la limpieza del sitio, autoridades de Iztacalco y de Iztapalapa acordaron mantener la coordinación para evitar que el punto vuelva a convertirse en tiradero clandestino.



Como parte de ese seguimiento, el 10 de marzo se realizará una mesa de trabajo en instalaciones de la Central de Abasto para definir acciones de mantenimiento y vigilancia en la zona.



A cuatro personas en situación de calle, que permanecían en el lugar, se les ofreció la posibilidad de ser trasladadas a albergues, informó la demarcación, que es gobernada por Lourdes Paz.