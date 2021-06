VIGILARÁ GUARDIA NACIONAL LA JORNADA ELECTORAL: INE

Desde hace dos meses se ha desplegado una estrategia en materia de seguridad en el contexto electoral, además de que se cuenta con una mesa central para recibir denuncias y darle protección a candidatos y cuidar a los ciudadanos.

Las autoridades federales y electorales, aseguraron que el desarrollo de la jornada del 6 de junio estará vigilada por la Guardia Nacional, policías estatales y municipales.

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desde hace dos meses de ha desplegado una estrategia en materia de seguridad en el contexto electoral, además de que se cuenta con una mesa central para recibir denuncias y darle protección a candidatos y cuidar a los ciudadanos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello expuso que las condiciones de seguridad y paz pública para que el proceso electoral se lleve a cabo no dependen de los órganos electorales sino de los órganos responsables de la seguridad.

Sin embargo, el Consejero Presidente expuso que a través de las mesas de seguridad se están identificando los puntos y zonas donde habrá que poner especial atención a nivel nacional y acotó que la vigilancia es para que la ciudadanía pueda salir a votar y regresar sin temor a algún incidente de violencia u hecho que vulneren su integridad o paz social.

Por eso, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, actores y partidos políticos a contribuir con condiciones para esta jornada.

Asimismo, llamó a las autoridades competentes que los casos de violencia no solo sean atendidos y resueltos a la brevedad posible y disipados, así como se apliquen sanciones a los responsables porque de eso depende que no prevalezca un estado de impunidad.

“La violencia significa la negación de la democracia, de ahí la condena enérgica del INE hacia estos hechos”, dijo.

En tanto, el Presidente López Obrador dio a conocer que en la elección del 6 de junio se desplegará un operativo de la Guardia Nacional en coordinación con los gobiernos de los estados, sin precisar el número de elementos que participarán.

Informó que “esta semana habrá mucho más cuidado en todo el país” en materia de seguridad, al tiempo de reiterar su llamado a que la jornada electoral transcurra en paz y sin violencia, “es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México”.

López Obrador explicó que desde hace dos meses de ha desplegado una estrategia en materia de seguridad en el contexto electoral, además de que se cuenta con una mesa central para recibir denuncias y darle protección a candidatos y cuidar a los ciudadanos.

“Se están reuniendo en las mesas desde muy temprano para atender este asunto, y esta semana habrá mucho más cuidado en todo el país, pero lo fundamental es que todos ayudemos, que sea el pueblo el que se comprometa a actuar con responsabilidad, como lo ha hecho siempre el pueblo de México, entonces que todos hagamos ese compromiso”, llamó.

El jefe del Ejecutivo Federal insistió en su llamado a que el domingo no se salga a provocar

“Que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que la elección se realice en paz, limpias, libres, ese es el llamado y también que no haya miedo, y que a veces cuando hay confrontación se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar, hay que salir a votar, hay que participar, voto libre y secreto”, enfatizó.