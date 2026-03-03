OBTIENE GARCÍA HARFUCH EL 82% DE APROBACIÓN TRAS OPERATIVO

-El secretario de Seguridad se posiciona como el favorito para la presidencia, superando a figuras como Fernández Noroña y Marcelo Ebrard.

A medida que el panorama político hacia la sucesión presidencial de 2030 comienza a configurarse, los partidos políticos y sus figuras clave ya mueven sus piezas en el juego electoral.



De acuerdo a una serie de encuestas, se ha revelado una tendencia clara en las preferencias del electorado mexicano, donde la continuidad del proyecto actual parece tener un rostro definido en las mediciones preliminares.



Sin tomar en cuenta alianzas ni coaliciones, MORENA se consolida como la fuerza política dominante en el país con un 43.5% de la intención de voto. Mientras que el bloque opositor y otras fuerzas políticas presentan los siguientes resultados, colocando al PAN en segunda posición con 15.4%, a Movimiento Ciudadano (MC) con un 13.1%; el PRI con un 9.0%; PVEM manteniendo un 3.6%; el PT con un 1.5%; mientras que aquellos que no tienen una preferencia clara son el 7.9% y quienes prefieren alguna otro opción son el 6.0%.



Uno de los datos que más llamó la atención, es que tras el operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, la calificación para la actuación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch aumentó significativamente.



García Harfuch se posiciona como el favorito para suceder a la presidencia, superando por amplio margen a figuras como Fernández Noroña y Marcelo Ebrard.



Así lo muestran los datos de la encuesta, donde 1700 personas adultas fueron encuestadas vía telefónica, antes y después del operativo. En ambas encuestas, el 82% de las personas calificaron como bien o muy bien el operativo en Tatalpa contra ‘El Mencho’, donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido.



El 58% de los encuestados consideró como buena o muy buena la cooperación de Estados Unidos con México, para que las fuerzas mexicanas realizaran el operativo contra ‘El Mencho’.



Omar García Harfuch obtuvo un 81% de calificaciones buenas o muy buenas por las acciones en Jalisco, mientras que el 13% lo calificó de manera negativa.



Mientras que el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, obtuvo 74% de evaluaciones positivas y 16 por ciento negativas.



El Ejército fue el mejor evaluado con un 88% de opiniones positivas de los encuestados, mientras que la Guardia Nacional y la Marina obtuvieron el 85 por ciento de opiniones favorables cada una.