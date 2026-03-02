Denuncias ciudadanas evitan el pago de más de 23 mdp por fraude y extorsión: Delfina Gómez

-En el periodo del 1 de enero al 26 de febrero la Secretaría de Seguridad estatal atendió 3,224 denuncias.

Gracias a la denuncia ciudadana y a la atención oportuna, en lo que va de 2026, se evitó que 23 millones 306 mil 239 pesos llegaran a manos de extorsionadores; así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad estatal en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“En el #Edoméx estamos trabajando para combatir la extorsión. Invitamos a todas y todos a denunciar al 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito”, dijo la mandataria mexiquense en redes sociales.



En el informe, la dependencia detalló que del 1 de enero al 26 de febrero se atendieron 3 mil 224 denuncias relacionadas con fraude y extorsión; respecto al modus operandi, se identificó principalmente el engaño mediante amenazas directas, así como la suplantación de identidad al hacerse pasar por familiares o conocidos.



El Gobierno del Estado de México reitera a la población denunciar a la Línea Nacional 089 cualquier intento de fraude o extorsión y evitar realizar depósitos o transferencias ante llamadas sospechosas. La alerta oportuna permite cerrar espacios a la delincuencia.



En la Mesa de Paz número 37 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.