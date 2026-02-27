Mara Lezama encabeza reunión sobre apertura de dos universidades Rosario Castellanos

-La gobernadora destacó que se fortalecerá la oferta de educación superior con presencia de la UNRC en Playa del Carmen y Chetumal

La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), y Antonio Méndez Hernández, secretario general de la Casa de Estudios, con la finalidad de abordar el tema de la apertura de dos Unidades Académicas de esa institución educativa que se ubicarán en Playa del Carmen y Chetumal.



A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se establecen acciones para que las y los jóvenes quintanarroenses cuenten con más y mejores oportunidades de estudiar una carrera profesional en instituciones reconocidas por su excelente calidad académica.



Durante la reunión de trabajo, se mencionó que la Unidad Académica Playa del Carmen abriría sus puertas el mes de marzo en la modalidad en línea y la de Chetumal en los últimos meses del año, acordando que el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT) sea el encargado de ubicar los inmuebles para ambas unidades educativas.



También se analizó el catálogo de la oferta educativa de la UNRC en función de las vocaciones de formación profesional en el estado, proponiéndose la siguiente para Playa del Carmen: Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible; Licenciatura en Humanidades y Narrativa Multimedia; y Licenciatura en Psicología.



Durante la reunión estuvo presente la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, el director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), Aldo Andrés Castro Jiménez, y el director del Despacho de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Carlos Felipe Fuentes