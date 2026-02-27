Fortalece UAEMéx transparencia y rendición de cuentas en sesión del Consejo Universitario

-La sesión subrayó el compromiso de la actual gestión con la transparencia y la participación activa de todos los sectores.

Bajo el liderazgo de la rectora, la Dra. Martha Patricia Zarza Delgado, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) celebró una sesión ordinaria clave para consolidar la estructura democrática y académica de la institución.



Durante la jornada, el máximo órgano de gobierno universitario aprobó la integración de la comisión especial que se encargará de analizar el Primer Informe Anual de Actividades. Este paso es fundamental para el proceso de rendición de cuentas, permitiendo una evaluación detallada de los logros alcanzados durante el primer año de la presente administración.



Además del seguimiento al informe, el Consejo dio luz verde a nuevas propuestas académicas y designaciones estratégicas. Estas acciones buscan no solo fortalecer la oferta educativa, sino asegurar que los liderazgos en las distintas áreas de la universidad respondan a los retos actuales de la comunidad.



“Con diálogo y corresponsabilidad, estamos consolidando una universidad más ética, incluyente y comprometida con nuestra comunidad”, destacó la rectora a través de sus canales oficiales.



La sesión subrayó el compromiso de la actual gestión con la transparencia y la participación activa de todos los sectores: estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Con estos acuerdos, la UAEMéx reafirma su camino hacia una transformación institucional basada en la ética y el servicio social.