Intervienen en Cuauhtémoc 48 puntos con presencia de personas en situación de calle

-El gobierno de Rojo de la Vega brindó atención a 53 personas.

Personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, intervino y desmanteló 48 puntos en los que se habían instalado campamentos improvisados por personas en situación de calle, generando quejas constantes por parte de vecinas y vecinos en materia de seguridad, acumulación de basura, insalubridad y obstrucción de la vía pública.



De acuerdo con cifras de la Dirección General de Desarrollo Social de la demarcación del 6 al 12 de abril, dependencia encargada de estas acciones, que cuenta con personal especializado que realiza su labor con un enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos.



Se atendieron puntos en colonias como Santa María la Ribera, Tabacalera, Morelos, Tlatelolco, Guerrero, Buenavista y Cuauhtémoc, como parte de una estrategia permanente de intervención y atención a reportes vecinales.



Estas acciones permitieron brindar atención directa a 53 personas, quienes fueron sensibilizadas e informadas sobre las alternativas disponibles, incluyendo el acceso a albergues operados por el Gobierno de la Ciudad de México.



De manera paralela, se retiraron más de 60 toneladas de residuos sólidos y enseres acumulados en la vía pública, entre ellos muebles, cobijas, ropa, lonas y objetos diversos que ocupaban banquetas y camellones. También se localizaron materiales inflamables y objetos punzocortantes, lo que representaba un riesgo adicional para quienes habitan y transitan por la zona.



Gran parte de estas acciones se realizaron en el marco de brigadas interinstitucionales encabezadas por la alcaldesa, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, Protección Civil y distintas áreas operativas de la demarcación.



Estas brigadas no implican desalojos forzosos, sino trabajo directo en calle para ofrecer alternativas, atención médica, orientación y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se recuperan espacios para el uso de la comunidad.