IEEM se suma a reflexión por la visibilidad de las personas trans

-La Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado participó como ponente en un encuentro organizado por el Poder Legislativo.

La Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Paula Melgarejo Salgado, participó en la mesa de diálogo Día Internacional de la Visibilidad Trans, realizada en el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). El encuentro fue organizado por la presidencia de la Comisión Legislativa para la Defensa de los Derechos de la Población LGBTTIQ+ del Congreso Mexiquense, encabezada por le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández.



Afirmó que la visibilidad de la comunidad trans no es una concesión, sino un acto de justicia. Señaló que este grupo poblacional enfrenta desigualdades como exclusión educativa, dificultades de acceso al empleo y altos niveles de violencia. Condiciones que generan precariedad y afectan su calidad de vida.



Melgarejo Salgado enfatizó que la falta de reconocimiento constituye una forma de exclusión, mientras que la ausencia de representación en los espacios de toma de decisiones refleja una violencia de carácter estructural.



Resaltó que la participación de las personas trans en la vida política no es opcional, sino indispensable para la construcción de una democracia incluyente. No es suficiente con su reconocimiento en cifras o estadísticas, sino que es necesario garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones públicas, aseveró.



En sus reflexiones finales, Melgarejo Salgado precisó que la transformación solo es real cuando implica un cambio profundo y estructural en la manera en que las instituciones públicas toman decisiones, además de diseñar políticas; además, dijo, se alcanza cuando la diversidad se integra de manera efectiva en las decisiones públicas bajo condiciones de igualdad. Reiteró el compromiso del IEEM para seguir impulsando acciones en favor de la inclusión y los derechos de todas las personas.