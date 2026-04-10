Ricardo Moreno y Horacio Duarte supervisan obras en el Colector Pluvial

-Las obras realizadas buscan poner fin a las inundaciones en la zona de Toluca.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, y el secretario general del gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, supervisaron el avance de la construcción del nuevo colector pluvial sobre la Avenida Vicente Guerrero.



Estas acciones, señalaron, están planteadas para mitigar inundaciones y encharcamientos que históricamente afectan a la zona poniente de la capital mexiquense.



Fue durante el recorrido que realizaron junto con el personal del Organismo Agua y Saneamiento, quienes reportaron avances del 60% del proyecto, extendiéndose en el tramo comprendido entre Paseo Universidad y Paseo Tollocan, que consiste en la instalación de 910 metros de tubería de 91 centímetros de diámetro, infraestructura diseñada específicamente para captar y drenar el agua de lluvia de manera eficiente.



“Vine a verificar el progreso de este colector pluvial, que reducirá de forma sustancial las inundaciones en las colonias Federal y Morelos, además del estancamiento de agua en el crucero de Paseo Universidad. Con esta visión, transformaremos el problema en una virtud, ya que el líquido recolectado se infiltrará en los camellones y en el parque Vicente Guerrero. Con este compromiso no desperdiciaremos el agua e integraremos dicho parque a la política de absorción que ya implementamos en la Alameda Central”, expresó el presidente municipal.



Informaron que los trabajos actuales incluyen la colocación de 15 pozos de visita para mantenimiento y supervisión, así como 12 rejillas captadoras estratégicamente ubicadas, representando una inversión destinada a beneficiar directamente a más de 20 mil habitantes.



Esta obra presenta actualmente un 60% de avance físico y se estima que las labores concluyan en aproximadamente un mes, justo a tiempo para fortalecer la capacidad de drenaje de la ciudad antes de que se intensifique la temporada de lluvias.



La entrada en operación de este colector pluvial tendrá un impacto positivo en la movilidad y seguridad de diversas zonas, destacando las colonias Morelos, Federal, Vicente Guerrero, Nueva Oxtotitlán y Ciudad Universitaria.



Ricardo Moreno agregó que la obra es fundamental para disminuir los encharcamientos que afectan tanto a peatones como a automovilistas en una de las arterias más transitadas de la capital.



El Gobierno municipal recomienda a la población seguir tomando previsiones en sus traslados por Av. Vicente Guerrero, ya que la maquinaria y las excavaciones continuarán operando durante las próximas semanas para cumplir con el plazo de entrega previsto.