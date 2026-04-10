Nodal genera polémica por modelo de su nuevo video

El cantante Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación tras el estreno de su nuevo video musical “Un vals”, donde la elección de la modelo protagonista generó diversas interpretaciones entre los usuarios en redes sociales.

Internautas señalaron que la modelo presenta rasgos físicos que recuerdan tanto a Ángela Aguilar, actual pareja del artista, como a Cazzu, su expareja y madre de su hija. Esta coincidencia desató comentarios y teorías sobre si se trató de una decisión intencional para generar impacto mediático.

La polémica se intensificó debido al contexto personal del cantante, cuya relación con ambas figuras ha sido ampliamente comentada en el ámbito del espectáculo, especialmente tras los cambios en su vida sentimental en los últimos años.

Previo al lanzamiento del video, Nodal había compartido adelantos junto a Ángela Aguilar, lo que llevó a algunos seguidores a pensar que ella participaría en el clip, situación que finalmente no ocurrió.

El estreno ha provocado una amplia interacción en redes, donde seguidores y críticos debaten sobre el concepto visual del video y el mensaje que podría transmitir en relación con la historia personal del cantante.