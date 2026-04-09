Isaac del Toro abandona la Vuelta al País Vasco tras caída

El ciclista mexicano Isaac del Toro se retiró de la Vuelta al País Vasco luego de sufrir una caída durante la tercera etapa de la competencia, disputada en Basauri, lo que le impidió continuar en la carrera.

El incidente ocurrió a 81 kilómetros de la meta, cuando el pedalista del UAE Team Emirates se vio involucrado en un percance junto a otros competidores. Tras el impacto, Del Toro logró ponerse de pie, pero mostró señales de molestia física.

De acuerdo con reportes preliminares, el mexicano presentó afectaciones en la cadera y la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un centro médico para una evaluación más detallada. Hasta el momento, su equipo no ha emitido un parte oficial sobre su estado de salud.

Antes del accidente, Del Toro se mantenía en el octavo lugar de la clasificación general, aún con posibilidades de escalar posiciones en la competencia.

Su retiro también genera incertidumbre sobre su participación en próximas competencias del calendario, como las Clásicas de las Ardenas, donde estaba previsto que compitiera en las siguientes semanas.