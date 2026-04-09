TOLUCA ENTREGA RESULTADOS EN SEGURIDAD; BAJA 23% LA INCIDENCIA DELICTIVA EN REGIÓN CENTRO

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó resultados al frente del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14, destacando una reducción del 23% en la incidencia delictiva de alto impacto en la zona centro del Estado de México.

Durante la sesión realizada en San Mateo Atenco, Moreno subrayó que los avances son resultado de la coordinación entre municipios, autoridades estatales y federales, así como de estrategias preventivas y operativas enfocadas en fortalecer la seguridad.

En el encuentro se formalizó el relevo en la presidencia del Consejo, quedando al frente la alcaldesa Ana Aurora Muñiz, quien reconoció los resultados obtenidos y se comprometió a dar continuidad a las acciones para mantener la disminución delictiva.

Autoridades del sistema estatal de seguridad señalaron que, si bien hay avances, aún existen retos por atender, por lo que hicieron un llamado a reforzar la colaboración interinstitucional para prevenir delitos.

En la sesión participaron representantes de municipios como Metepec, Zinacantepec, Calimaya, Chapultepec y Almoloya de Juárez, así como corporaciones de seguridad, fuerzas armadas y la Fiscalía estatal.