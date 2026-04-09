Emiliano y Majo Aguilar se reencuentran y generan reacciones

El cantante Emiliano Aguilar compartió en redes sociales un reencuentro con su prima Majo Aguilar, lo que provocó comentarios entre seguidores de la dinastía Aguilar, en medio de versiones sobre distanciamientos dentro de la familia.

A través de Instagram, Emiliano publicó fotografías junto a Majo, en las que ambos aparecen conviviendo de manera cercana. El mensaje que acompañó la imagen reflejó el cariño entre los primos tras un periodo sin verse.

El encuentro llamó la atención debido a que ambos artistas han sido relacionados con un aparente distanciamiento con otros integrantes de la familia, aunque públicamente han evitado profundizar en el tema.

En redes sociales, usuarios reaccionaron positivamente a la reunión, destacando la cercanía entre ambos y sugiriendo incluso una posible colaboración musical.

La dinastía Aguilar es una de las más reconocidas en la música regional mexicana, por lo que cualquier interacción entre sus integrantes suele generar interés entre el público y los seguidores del género.