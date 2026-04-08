Paul Stanley reacciona en vivo tras broma sobre su padre en un programa

El conductor Paul Stanley protagonizó un momento de tensión durante una transmisión en vivo del programa Hoy, luego de reaccionar a una broma realizada por sus compañeros que involucró a su padre, el fallecido presentador Paco Stanley.

El incidente ocurrió durante una dinámica del matutino, cuando en plena sección se reprodujo la canción “El Gallinazo”, tema característico de los programas que conducía Paco Stanley. La acción fue impulsada por Raúl “Negro” Araiza como parte de una broma.

Ante la situación, Paul Stanley pidió detener la música y mostró incomodidad, aunque el momento se desarrolló en un contexto de convivencia entre los conductores. Posteriormente, el ambiente continuó sin mayores interrupciones dentro del programa.

El segmento fue ampliamente compartido en redes sociales, donde usuarios comentaron la reacción del conductor, generando distintas interpretaciones sobre el tono de la situación.

Paul Stanley forma parte del equipo principal de Hoy y otros proyectos televisivos, manteniéndose como una de las figuras visibles del entretenimiento en televisión mexicana.