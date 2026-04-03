Natalia Jiménez rompe el silencio y explica el uso de la ambulancia para viajar a Puebla

La cantante Natalia Jiménez aclaró la controversia que se desató en redes sociales luego de que se diera a conocer que utilizó una ambulancia en Ciudad de México para viajar más rápido a Puebla, donde asistiría a una fiesta de Carlos Rivera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, junto a su esposo y manager Arnold, la artista explicó que el uso de la ambulancia fue debido a un cuadro de prediabetes que le fue diagnosticado recientemente. Jiménez mencionó que, durante su presentación en el Vive Latino el 15 de marzo, experimentó malestar por deshidratación, lo que la llevó a tomar la decisión de viajar bajo supervisión médica.

Arnold detalló que, aunque inicialmente tenían previsto viajar en helicóptero, los planes cambiaron debido a que la cantante no se encontraba en plenitud de salud. Por ello, optaron por rentar la ambulancia como medida preventiva para que pudiera ser monitoreada durante el trayecto.

Al final del video, Natalia Jiménez agradeció a sus fans por el apoyo y expresó su deseo de continuar con su carrera, a la vez que reafirmó su compromiso con su salud.

Tras la difusión del video, la cantante limitó los comentarios en sus redes sociales debido a las críticas recibidas, y se alejó temporalmente de las plataformas, como mencionó al inicio de su mensaje.