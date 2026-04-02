Guido Pizarro renueva con tigres hasta 2028 y continuará su historia como técnico

El entrenador argentino Guido Pizarro renovó su contrato con Tigres por los próximos años, asegurando su permanencia en el banquillo hasta 2028. Esta noticia llega justo un año después de su retiro como jugador y su ascenso a la dirección técnica del equipo universitario, un cambio que ha generado gran interés en el futbol mexicano.

Pizarro, quien jugó para Tigres entre 2018 y 2025, asumió la dirección técnica en marzo de 2025 tras la salida de Veljko Paunovic. Durante su etapa como futbolista, conquistó cuatro títulos de liga y una Copa de Campeones de la CONCACAF, logros que consolidaron su estatus como una de las figuras más queridas en la historia reciente del club.

En su primer torneo al frente del equipo, Pizarro llevó a Tigres a la final del Apertura 2025, donde, a pesar de perder ante Toluca en penales, dejó claro que su estilo de trabajo estaba dando frutos. Ahora, con su renovación, se enfoca en seguir consolidando un equipo que aspira a más.

El entrenador de 36 años expresó en conferencia de prensa su agradecimiento por la confianza de la directiva, destacando el desafío de continuar el proceso de crecimiento del club, especialmente con la incorporación de jugadores jóvenes en el plantel.

Actualmente, Tigres ocupa el séptimo lugar del Clausura 2026, en zona de Liguilla, pero aún está lejos del nivel que mostró en el torneo pasado. Pizarro aseguró que su proyecto sigue avanzando paso a paso y que el objetivo es construir un equipo duradero y sólido.