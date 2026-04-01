ATROPELLAN A PERRITO Y RESPONSABLE HUYE

Un perrito resultó gravemente herido tras ser atr0pell4do por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, generando indignación entre vecinos en #Chapultepec #Edomex; habitantes piden apoyo para localizar al responsable y evitar que quede impune
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El exfutbolista Luis García celebró la incorporación del joven mexicano Obed Vargas al Atlético de Madrid, destacando la histórica relación entre el …
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-Con un 93% de eficiencia en trámites digitalizados en el Registro Público y más de 2,700 profesionales inmobiliarios matriculados. Durante la ceremonia …
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-En el marco de la firma, representantes de las instituciones educativas subrayaron el impacto de esta colaboración. La alcaldía Benito Juárez, encabezada …
-Se beneficiarán aproximadamente 285 mil 460 personas que no tienen seguridad social. Como parte del fortalecimiento de los servicios públicos de salud …
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Mil 682 elementos, 400 unidades, 25 binomios caninos y 25 equinos, serán destinados a resguardar la entidad y la ciudadanía. Con la …
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-Gestiona gobierno municipal con empresas la generación de empleos formales y mejor pagados para la población. El Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida …
-Mediante la campaña “El Poder de Alfabetizar” servidores recorrerán el territorio para abatir el rezago educativo en el municipio. Buscando erradicar la …
-Inauguró el nuevo plantel de BusinessKids y encabezó la 3.ª Caminata por el Autismo. Con el objetivo de consolidar a San Mateo …
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La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar «el mejor espectáculo posible», pero que básicamente se encontraba …
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-Se redujo el porcentaje de mexicanas con ingresos inferiores a la línea de pobreza. El informe “Gender Snapshot 2025” revela que el …
-Los 35 elementos participarán en actividades de adiestramiento para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Con 110 votos a favor, uno en …
Recibió a la comitiva de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, organismo rector mundial del fútbol. A un día del primer partido …
-Esta transformación del espacio público contaron con una inversión de más de 200 millones de pesos La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …
-En el Operativo Conjunto participan 107 elementos, 22 camionetas tipo pick up, 22 motocicletas, 11 carpas itinerantes, dos módulos de seguridad. Con …
-De acuerdo con información del SESNSP, pasó de 12 mil 667 a 7226 eventos delictivos en comparación con el mismo periodo del …
-Edoméx es el único gobierno del país que otorga este tipo de dispositivos; con ellos se impulsa la inclusión para mejorar el …
Participan 42 piezas en el certamen realizado en el Centro Cultural Mexiquense. El Gobierno del Estado de México realizó la XXXIII edición …
-Resaltó que este espacio académico se ha caracterizado por su carácter emblemático en el empoderamiento femenino e innovación académica. A lo largo …
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-Su aprobación pasó del 36.6% en 2025 a superar el 57% de respaldo ciudadano actual. Lo que inició como una medición estadística …
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Veintisiete empresas de diversos sectores participan en esfuerzo de promoción colectiva que celebra a productos fabricados con talento del país. La Secretaría …
-Es el destino con mayor preferencia en México, con atractivos turísticos y una imagen renovada. El puerto de Acapulco se perfila como …
-El “Operativo Kukulcán” desplegará 10 mil 835 elementos de la SSC, así como 2021 efectivos federales. En el marco de la reinauguración …
-Las autoridades atienden de primera mano problemáticas de seguridad, servicios urbanos, espacio público, entre otras. La Alcaldía Álvaro Obregón refuerza su presencia …
-Cualquier adecuación normativa en el estado se alineará a lo que se defina a nivel federal. El Secretario General de Gobierno del …
-Reconoció a servidoras y servidores judiciales cuya labor fortalece la legalidad, los derechos y la paz social. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez …
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