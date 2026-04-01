Esteban Macías reponde a críticas tras aparecer con tacones y maquillaje en evento

El conductor Esteban Macías volvió a generar conversación en redes sociales luego de asistir a un evento público con un atuendo que incluyó maquillaje y tacones de aguja, lo que provocó opiniones divididas entre usuarios.

Su aparición ocurrió durante la presentación de El diablo viste a la moda 2, donde coincidió con figuras internacionales como Anne Hathaway y Meryl Streep. El conductor optó por un look completamente negro con botines rojos, además de un estilo que ha adoptado en meses recientes.

Macías ha señalado anteriormente que su forma de vestir responde a una decisión personal, destacando que ha incorporado elementos tradicionalmente asociados a la moda femenina como parte de su expresión individual.

Tras la viralización de las imágenes, el conductor respondió directamente a algunos comentarios en redes sociales, cuestionando las críticas y defendiendo su derecho a vestir como lo desee, lo que avivó el debate digital.

Mientras algunos usuarios aplaudieron su estilo y autenticidad, otros expresaron opiniones negativas, lo que reflejó la diversidad de posturas sobre la libertad de expresión en la moda y la imagen pública.