México sube en el ranking FIFA y supera a EE.UU.

La Selección Mexicana mejoró su posición en el ranking FIFA correspondiente a abril de 2026, luego de los empates obtenidos ante Portugal y Bélgica durante la reciente Fecha FIFA, lo que le permitió colocarse como uno de los equipos mejor posicionados del continente americano.

El combinado dirigido por Javier Aguirre ascendió un lugar para ubicarse en el puesto 15 del ranking mundial, mientras que Estados Unidos descendió al sitio 16 tras registrar derrotas ante los mismos rivales europeos, lo que generó cuestionamientos sobre su rendimiento a pocos meses del Mundial.

Con este movimiento, México se posiciona como el mejor equipo de la Concacaf y el cuarto del continente americano, solo por detrás de selecciones como Francia, España y Argentina en el panorama global, y junto a potencias regionales como Brasil y Colombia.

El ranking de abril presenta cambios relevantes en los primeros lugares, con Francia tomando el liderato, seguido de España y Argentina, mientras que Portugal logró ascender al quinto sitio tras sus recientes resultados.

La actualización del ranking llega en un momento clave del ciclo mundialista, donde las selecciones afinan detalles rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en la que México será uno de los países anfitriones.