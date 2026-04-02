Pollo Briseño afirma que Marcel Ruiz podría evitar cirugía y buscar regreso rápido

El defensa de Toluca, Antonio “Pollo” Briseño, señaló que el mediocampista Marcel Ruiz podría intentar una recuperación sin cirugía tras la lesión de rodilla que sufrió recientemente, lo que abre una posibilidad —aunque incierta— de que vuelva a la actividad antes de lo previsto.

Ruiz fue diagnosticado inicialmente con una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lesión que normalmente requiere intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación de entre ocho y nueve meses.

Sin embargo, Briseño comentó en una transmisión que el jugador aún no ha sido operado y que se analiza una alternativa para intentar su recuperación, debido a que la lesión no estaría completamente rota. Según explicó, el futbolista evaluará si puede competir antes de tomar una decisión definitiva.

El plan contempla que, en caso de no lograr una evolución favorable, Ruiz se someta a cirugía posteriormente, lo que implicaría el tiempo de recuperación habitual para este tipo de lesiones.

Pese a esta posibilidad, los tiempos siguen siendo ajustados de cara al Mundial de 2026, por lo que su participación con la Selección Mexicana dependerá de su evolución médica en las próximas semanas.