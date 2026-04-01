INICIA REPARACIÓN URGENTE DE CARRETERA VALLE DE BRAVO–SANTO TOMÁS TRAS SOCAVÓN

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de inicio a las obras de reconstrucción de la carretera Valle de Bravo–Santo Tomás de los Plátanos, luego de los daños ocasionados por lluvias que provocaron un socavón en la zona.

El proyecto, que forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, contará con una inversión de 8 millones de pesos y beneficiará a más de 87 mil habitantes de la región sur del estado.

De acuerdo con autoridades, los trabajos abarcarán 400 metros de longitud por 7.5 metros de ancho, incluyendo la reparación de una alcantarilla, construcción de terraplenes, muros de contención y obras de mampostería para reforzar la estabilidad del terreno.

Además, se colocará concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y señalización vial, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y durabilidad en esta importante vía de comunicación.

Las obras permitirán restablecer la conectividad entre comunidades como Ixtapantongo, Rincón Grande y Tacuitapan, facilitando el tránsito diario de habitantes y mejorando la movilidad en la zona.