Erik Rubín y Andrea Legarreta generan reacciones tras vacaciones familiares en Disney

La conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín volvieron a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de compartir una imagen de sus vacaciones familiares en Walt Disney World, en Orlando, Florida, junto a sus hijas Mía y Nina.

La fotografía, publicada en redes sociales, muestra a la familia disfrutando del parque temático durante el periodo de Semana Santa. Sin embargo, el viaje generó comentarios divididos entre los usuarios, quienes reaccionaron ante la convivencia entre la expareja.

Algunos internautas cuestionaron que ambos continúen compartiendo actividades familiares pese a haber iniciado nuevas relaciones sentimentales, mientras que otros defendieron la dinámica, destacando la importancia de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas.

Hasta el momento, ni Legarreta ni Rubín han emitido declaraciones adicionales sobre las críticas, más allá de las publicaciones compartidas en sus redes sociales.

El caso ha reavivado el debate sobre las relaciones familiares tras una separación, especialmente cuando existen hijos en común, y sobre cómo las figuras públicas manejan su vida personal frente a la opinión pública.