TOLUCA SANCIONARÁ CON MULTAS Y ARRESTO A QUIEN DESPERDICIE AGUA EN SÁBADO DE GLORIA

El Gobierno de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, anunció que habrá multas de hasta 5 mil 800 pesos y arrestos administrativos para quienes desperdicien agua durante el Sábado de Gloria, como parte de un operativo especial por Semana Santa.

A través del Organismo Agua y Saneamiento, autoridades informaron que se desplegará vigilancia en las 48 delegaciones del municipio, en coordinación con áreas de seguridad y fiscalización, para detectar y sancionar el uso indebido del agua.

De acuerdo con el artículo 125 del Bando Municipal, las sanciones incluyen arresto de 12 a 24 horas, así como multas de entre 10 y 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta.

Las autoridades destacaron que esta medida busca proteger la reserva hídrica de la capital mexiquense, especialmente ante la temporada de estiaje, priorizando el uso responsable del agua como un derecho colectivo.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía a evitar prácticas tradicionales que impliquen desperdicio de agua, reiterando que la aplicación de la ley será estricta.