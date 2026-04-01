INVESTIGA FGJEM PRESUNTA RED DE “VENTA DE PLAZAS” EN EDOMÉX; DENUNCIAS APUNTAN A POSIBLE CORRUPCIÓN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación por la presunta operación de una red de venta ilegal de plazas laborales y posibles actos de corrupción en dependencias estatales, tras diversas denuncias presentadas por ciudadanos.

De acuerdo con los señalamientos, el esquema consistiría en ofrecer supuestos empleos en áreas como educación y programas sociales, mediante documentos falsos o promesas de contratación, a cambio de pagos económicos indebidos.

Las autoridades informaron que se analizan posibles irregularidades detectadas en auditorías y denuncias previas, que apuntan a la existencia de plazas no ocupadas pero con pagos activos, lo que podría representar un uso indebido de recursos públicos.

Asimismo, se indaga la posible participación de servidores públicos y particulares en estos hechos, mientras que la Fiscalía señaló que las diligencias se realizan conforme a la ley y con respeto a los derechos de las personas involucradas.

La institución reiteró que toda persona investigada debe ser considerada inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante una sentencia, y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude o extorsión relacionado con ofertas laborales.