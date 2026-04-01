Karol Sevilla responde a polémica con Ángela Aguilar y aviva el debate

La controversia entre Karol Sevilla y Ángela Aguilar continúa generando conversación en redes sociales, luego de que la actriz reapareciera con mensajes que usuarios interpretaron como nuevas indirectas en medio del conflicto.

A través de su canal de difusión en Instagram, Sevilla agradeció el apoyo de sus seguidores y abordó la situación con un tono irónico, señalando que ha tomado con humor lo ocurrido. También sugirió que parte de las críticas podrían provenir de cuentas automatizadas.

El origen del intercambio se remonta a la difusión de un video en el que se recopilan declaraciones pasadas de la actriz sobre Ángela Aguilar, lo que provocó reacciones entre seguidores de ambas figuras.

En respuesta, la cantante publicó un breve mensaje en redes sociales, lo que incrementó la atención sobre el tema. Posteriormente, Sevilla reaccionó a dicho comentario de manera sarcástica, lo que mantuvo activa la conversación digital.

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha emitido nuevas declaraciones, mientras la interacción entre ambas continúa siendo motivo de debate entre sus seguidores en plataformas digitales.