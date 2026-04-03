La crisis matrimonial de Jorge D’Alessio y Marichelo

La crisis matrimonial entre la actriz Marichelo y el cantante Jorge D’Alessio ha captado nuevamente la atención de los medios de entretenimiento tras los rumores de infidelidad que habrían marcado el fin de su relación. Según el periodista Javier Ceriani, la separación habría sido provocada por la supuesta revelación de los amoríos de D’Alessio, lo que llevó a Marichelo a poner fin a su historia de amor con el vocalista de Matute.

Aunque los detalles sobre la infidelidad no han sido confirmados oficialmente, la situación ha generado especulaciones en redes sociales y medios, donde los seguidores de ambos han mostrado su apoyo a la actriz, especialmente tras su mensaje en Instagram, donde reflexionó sobre “sanar” y “agradecer”. El mensaje fue interpretado por algunos como una indirecta a su exesposo, aunque otros sugirieron que podría haber estado relacionado con el accidente de su hijo.

Marichelo no ha abordado públicamente el tema de su separación, mientras que Jorge D’Alessio ha admitido que está atravesando un momento difícil, pero subrayó su cariño hacia la familia que formaron. La situación ha dejado en claro que el matrimonio entre ambos está en una fase de distanciamiento, especialmente con Marichelo dejando de seguir a D’Alessio en redes sociales, lo que alimenta aún más los rumores de separación.