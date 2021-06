AMLO defiende a Bartlett, ahora por caso “Kiki” Camarena

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener conocimiento de que Estados Unidos investigue a Manuel Bartlett por el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que esto es sólo una campaña de desprestigio contra el funcionario y su administración al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Si hay pruebas que se proceda, pero no, no se puede linchar políticamente”, indicó.

Reiteró que si en Estados Unidos están investigando a Bartlett, ni él ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen información.

“Cada vez que lo consideran necesario sacan el expediente y no sólo eso para afectar a Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con descredito a nuestro proyecto, es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo aclaró que no va a proteger a nadie, pero consideró que la presunta investigación contra Manuel Bartlett es información sin sustento ni fundamento.

Esta defensa se dio en el marco del anuncio del inicio de la vacunación de las y los habitantes mayores de 18 años de los seis municipios de Baja California, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esperamos terminar en diez días. Será el primer estado en el que vamos a concluir al cien por ciento la vacunación utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos, un millón 350 mil dosis”, resaltó.

La acción que este día se anuncia corresponde a un operativo especial implementado por la llegada del donativo de Estados Unidos de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson de una sola dosis; de manera simultánea continúa la vacunación en el país, explicó el jefe del Ejecutivo.

“Queremos vacunar a la población de los 39 municipios de la franja fronteriza para que se abra lo más pronto posible la frontera. Ese es el propósito”, apuntó.

Agregó que después de inmunizar a la población de 18 a 40 años de Baja California se desplegarán las brigadas con los habitantes de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además anunció que la última semana de junio se iniciará con vacunación a personas de 30 a 39 años tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo.