Cristy Nodal borra las fotos de su nieta Inti en redes

Cristy Nodal, madre del cantante Christian Nodal, decidió borrar las fotos de su nieta Inti de su cuenta de Instagram, tras la demanda presentada por su hijo en busca de proteger la imagen de la menor en redes sociales. La decisión ha causado revuelo en las redes, aunque muchos seguidores comprenden la postura de la madre de Nodal.

Antes de eliminar las publicaciones, Cristy compartía ocasionalmente fotos y videos de Inti, la hija que Christian tuvo con la cantante Cazzu, incluyendo algunas imágenes junto a su nuera. Sin embargo, en su perfil actual, solo queda una foto de ella misma, tomada en 2020.

La controversia surgió luego de que Christian Nodal exigiera legalmente a Cazzu que no expusiera a su hija en redes sociales. Aunque la cantante argentina compartió fotos recientes de la pequeña, se aseguró de cubrir su rostro para mantener su privacidad.

Algunos internautas se mostraron comprensivos con la decisión de Cristy de apoyar a su hijo, mientras que otros cuestionaron la situación, destacando que la menor, siendo tan pequeña, no tiene culpa de la disputa entre los adultos involucrados.

En cuanto a la relación con su exnuera, Cazzu, la madre de Nodal ha sido cercana a ella y también a la expareja Belinda, pero con Ángela Aguilar, esposa actual de Christian Nodal, no ha mostrado la misma cercanía en redes sociales.

El tema se mantiene vigente, ya que Christian Nodal ha expresado en varias ocasiones su deseo de proteger a su hija de la exposición mediática y las críticas, y busca establecer un acuerdo legal para asegurar la manutención y el tiempo de convivencia con ella.