Publican en el DOF ley para la consulta popular del juicio a expresidentes

El 1 de agosto se prevé realizar el plebiscito con el que López Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a sus predecesores.

Ha dado un paso más la consulta pública sobre el juicio a los ex presidentes del “periodo neoliberal” que propuso el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar ese sondeo.

“La Ley de Consulta Popular apareció en el DOF”, aseveró en redes sociales el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, aunque el decreto no estaba disponible al momento de su mensaje.

El 1 de agosto se prevé realizar el plebiscito con el que López Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a sus predecesores: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los ex presidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la interrogante.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es lo que avaló la Suprema Corte en octubre pasado.

Pero el gobierno ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta popular, la primera que se realiza a nivel nacional.

“Es un instrumento de participación por el que los ciudadanos, a través del voto libre y secreto, determinarán si inicia o no una investigación contra ex presidentes de la República, y en caso de hallar pruebas, mandarlos a juicio”, aseguró Ramírez Cuevas.

La consulta ha despertado críticas por su costo, que en un principio se estimaba en mil 500 millones de pesos, aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero el INE ha denunciado que la Secretaría de Hacienda le recortó de 870 millones de pesos a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.

“Vamos a invitar a quienes fueron funcionarios de casilla que nos acompañen como funcionarios de casilla en la consulta ciudadana, no tenemos ni tiempo ni el recurso como para poder hacer otra insaculación y demás”, declaró este jueves Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, al canal público Once este.