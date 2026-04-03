Pedro Pascal celebra sus 51 años en la CDMX y destaca la magia de la ciudad

El actor chileno Pedro Pascal celebró su 51 cumpleaños en la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra filmando una película de época en el Centro Histórico. Durante su estancia, el actor expresó su admiración por la capital mexicana y su agradecimiento por poder rodar en el país.

En un video compartido en redes sociales, Pascal destacó el honor que significaba estar en México para la realización de la película, agradeciendo al equipo de producción y a los mexicanos por hacer posible este proyecto. “Es mi ciudad favorita del mundo”, expresó el actor, resaltando la “magia visual” de la ciudad que, según él, no podría ser capturada en ningún otro lugar.

A lo largo de su estancia, Pedro Pascal fue visto recorriendo varios puntos emblemáticos de la CDMX, como el Museo Nacional de Antropología, sin la presencia de escoltas, lo que mostró su deseo de disfrutar y explorar la ciudad en su tiempo libre.

El actor, quien ha ganado gran popularidad por sus papeles en series y películas como Game of Thrones y The Mandalorian, también fue captado en Chapultepec junto al diseñador Rafael Olarra el pasado 7 de marzo, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.