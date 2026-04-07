David Faitelson ofrece diculpas a Marc Crosas tras polémico cruce

El periodista deportivo David Faitelson ofreció una disculpa pública a su compañero Marc Crosas luego del enfrentamiento verbal que protagonizaron durante una emisión del programa Línea de 4 en TUDN.

A través de un video compartido en redes sociales, Faitelson reconoció que perdió el control durante la discusión y que utilizó expresiones inapropiadas. El analista señaló que su comportamiento no refleja sus valores ni su formación profesional.

En su mensaje, el comentarista explicó que atraviesa un periodo de presión personal y laboral, lo que habría influido en su reacción durante el programa. Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de la empresa y sus compañeros.

El conflicto surgió mientras analizaban el momento deportivo del Club América, cuando Crosas señaló a la directiva como parte del problema. La discusión escaló y derivó en un intercambio de palabras que generó críticas entre la audiencia.

Tras la polémica, Faitelson aseguró que buscará evitar que situaciones similares se repitan, reiterando su respeto hacia Crosas y su disposición para continuar trabajando en un ambiente profesional.