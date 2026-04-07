Galilea Montijo aclara ausencia en ‘Hoy’ y revela el verdadero motivo

La conductora Galilea Montijo explicó el motivo de su reciente ausencia en el programa Hoy, luego de que surgieran rumores en redes sociales sobre su estado, aclarando que se trató de un problema de salud y no de las versiones que circulaban.

Durante una transmisión del matutino, Montijo relató que presentó un episodio de gastritis severa mientras se encontraba en el foro, lo que la obligó a acudir de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

La presentadora detalló que los síntomas aparecieron de forma repentina y con gran intensidad, lo que generó preocupación en su entorno laboral y la llevó a ausentarse del programa ese día.

En su explicación, también desmintió versiones que sugerían que su ausencia se debía a otras causas, enfatizando que sí acudió al foro, pero tuvo que retirarse por la emergencia médica.

En semanas recientes, la conductora ha estado en el centro de la conversación en redes sociales por diversos temas personales y profesionales, lo que ha incrementado la atención pública sobre su estado de salud.