Fátima Bosch responde a Lupita Jones y descarta que exista “envidia”

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, se pronunció sobre las críticas que ha recibido por parte de Lupita Jones, luego de la controversia generada en torno a su postura sobre los certámenes de belleza y su reinado.

En declaraciones a medios, la modelo aseguró que los comentarios no le afectan y que prefiere tomar las opiniones con equilibrio. Bosch señaló que es importante distinguir entre críticas constructivas y aquellas que no aportan, reiterando que mantiene una actitud abierta al aprendizaje.

Asimismo, rechazó que exista una rivalidad basada en envidia, como se ha especulado en redes sociales, y expresó respeto hacia Lupita Jones, destacando su trayectoria dentro del certamen.

La polémica surgió después de que Bosch recomendara a nuevas generaciones no participar en concursos de belleza, lo que provocó la respuesta de Jones, quien defendió el valor del certamen y el trabajo de las ganadoras a lo largo de los años.

El intercambio ha generado diversas reacciones entre seguidores y especialistas del medio, quienes han debatido sobre el papel actual de los concursos de belleza y su impacto en la sociedad.